الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تقارير أمريكية توضح خسائر روسيا فى أوكرانيا خلال 5 أشهر (إنفوجراف)

خسائر روسيا في أوكرانيا
خسائر روسيا في أوكرانيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" "إنفوجراف" تفصيليًا لتقارير أمريكية توضح خسائر روسيا في أوكرانيا خلال 5 أشهر.

ووفقًا لتقديرات المخابرات الأمريكية، خسرت روسيا:

100 ألف بين قتيل وجريح.

نصف القتلى الروس ينتمون إلى مجموعة فاجنر.

وعن إخفاقات روسيا:

لم تتمكن من السيطرة على أي منطقة ذات أهمية استراتيجية.

فشل محاولاتها في شن هجوم خلال الشتاء للسيطرة على دونباس.

استنفدت مخزوناتها العسكرية وأنهكت قواتها المسلحة.

بعض مكاسبها في باخموت كانت بتكلفة رهيبة.

دونباس مجموعة فاجنر روسيا المخابرات الامريكية خسائر روسيا في أوكرانيا أوكرانيا

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