فى بيان رسمى.. اتحاد الكرة يعلن مشاركة بيراميدز أمام الأهلى فى السوبر

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعه الطارئ أمس الموافق 2 مايو 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الاتحاد وبحضور غالبية الأعضاء لمناقشة موضوع مباراة السوبر المصري، حيث أعلن نادي الزمالك عدم مشاركته في المباراة المقرر إقامتها بدولة الإمارات الشقيقة يوم 5-5-2023.

واستعرض الحضور مع باقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الخطابات الواردة وكذلك طلبات الأندية الراغبة في المشاركة طبقًا للترتيب الذي انتهى إليه جدول مسابقة الموسم السابق وطبقا للائحة المسابقات.

وبناء عليه قد وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مشاركة نادي بيراميدز باعتباره الوصيف في مسابقة الدوري الممتاز أمام النادي الأهلي بطل كأس مصر، في مباراة السوبر المصري المقرر لها 5-5-2023.

وأكد المجلس اعتزازه بجميع الأندية المصرية والوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع.

ورفض الزمالك المشاركة فى مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، اعتراضا منه على عدم إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الأهلى، بناءً على قرار لجنة الانضباط التى قررت إيقاف اللاعب 12 مباراة وغرامة مليون جنيه، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف تعليق العقوبة لحين فصل محكمة القضاء الإدارى فى دعوى الأهلى ببطلان تشكيل لجنة الانضباط.