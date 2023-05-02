الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول أممى لـ"القاهرة الإخبارية": 100 ألف سودانى فروا إلى دول الجوار

فرحان حق
فرحان حق

قال نائب المتحدث باسم ‏الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن هناك أكثر من 100 ألف سوداني فروا إلى دول الجوار، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تحاول تقديم كافة المساعدات الممكنة من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النيران في السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا في حاجة ماسة إلى التمويل وفتح المطارات وتأمين مخازن الغذاء، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار لفتح مسارات آمنة للمساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأردف: "لابد من ضمان حماية أمن المسئولين عن المساعدات الإنسانية، ولا مفر من وقف الاشتباكات والعودة إلى طاولة المفاوضات".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتعاون مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لدفع الأطراف إلى مائدة المفاوضات، وتعمل بشكل بناء للخروج من هذه الأزمة بالطرق السلمية.

القاهرة الإخبارية السودان ​​الأمم المتحدة

مواد متعلقة

الباز يكشف: لماذا قال المفتى لا عقوبة لشارب الخمر فى القرآن؟ (فيديو)

الصحة العالمية: لجوء السودانيين لمياه غير نظيفة يعرضهم لخطر الكوليرا

واشنطن: تواصلنا منذ بداية الأزمة مع 5000 مواطن أمريكى بالسودان

رد "الصحفيين" على منع تصوير الجنازات.. وحقيقة فصل المصورتين الضاحكتين (فيديو)

وزير الصحة: لدينا خطة بديلة لاستقبال القادمين من السودان حال زيادة الأعداد (فيديو)

وزير الصحة: اتخذنا الإجراءات اللازمة لمقاومة أى تفشٍ وبائى على حدود السودان

وزير الصحة: السودانيون بكوا من العناية الفائقة التى تلقوها فى مصر

وزير الصحة: توفير فرق دعم نفسى لاستقبال الأطفال القادمين من السودان

الأكثر قراءة

استقالة جماعية لأعضاء المجلس الرئاسى وحكومة الظل والمكتب السياسى والهيئة العليا لحزب المحافظين

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى دارالسلام

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق بالقاهرة

تفاصيل فيديو مشاجرة منشور على "فيسبوك" في أحد شوارع دمنهور

الباز يكشف: لماذا قال المفتى لا عقوبة لشارب الخمر فى القرآن؟ (فيديو)

65 غرزة وقطع في شريان القدم.. تفاصيل اعتداء 3 أشخاص على طفل بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى