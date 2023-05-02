مسئول أممى لـ"القاهرة الإخبارية": 100 ألف سودانى فروا إلى دول الجوار

قال نائب المتحدث باسم ‏الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن هناك أكثر من 100 ألف سوداني فروا إلى دول الجوار، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تحاول تقديم كافة المساعدات الممكنة من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النيران في السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا في حاجة ماسة إلى التمويل وفتح المطارات وتأمين مخازن الغذاء، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار لفتح مسارات آمنة للمساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأردف: "لابد من ضمان حماية أمن المسئولين عن المساعدات الإنسانية، ولا مفر من وقف الاشتباكات والعودة إلى طاولة المفاوضات".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتعاون مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لدفع الأطراف إلى مائدة المفاوضات، وتعمل بشكل بناء للخروج من هذه الأزمة بالطرق السلمية.