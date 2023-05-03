تفاصيل وقرارات اجتماع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

انعقد الاجتماع الشهري لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة رئيس المجلس، حيث بدأت أعمال الجلسة بمناقشة عدة موضوعات هامة في مجال الكهرباء، وتم مناقشة مشاكل الكهرباء بالمدينة ومنافذ شحن العدادات مسبقة الدفع وطلب المستثمرين البت فى ملفات دعم الصناعة.

وأفاد المهندس رئيس قطاع كهرباء دمياط، بسرعة إنهاء تلك الإجراءات وزيادة منافذ الشحن بالمدينة، مع وجود أفراد بأجهزة متنقلة بأحياء المدينة.



وفى مجال الصحة، تم مناقشة الطلب المقدم من عميد كلية طب الأزهر لشراء عدد ٣ وحدات غسيل كلوي أطفال بالمركز الإسلامي لخدمة المرضى من سكان المحافظة، ووافق المجلس على دعم الوحدة لخدمة أبناء المدينة وضواحيها.

وفى قطاع التمريض أفادت الدكتورة ناهد فكري، أنه خلال العام الحالي سوف يتم تخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية التمريض جامعة دمياط، لدعم قطاع التمريض بالمدينة والمحافظة، ومستويات تليق بالقطاع الصحي وتقديم خدمة مميزة لابناء المحافظة.

وفى قطاع الطب البيطري، تم مناقشة موضوع مكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها وأفاد رئيس وحدة الطب البطري، أنه جارى التنسيق مع الادارات المعنية بالجهاز لتكثيف الحملات خلال الفترة القادمة.

أما في قطاع الخدمات، تم مناقشة الطلب المقدم بعمل استراحة مغطاة للمواطنين أمام مكتب الشهر العقاري بالحي الرابع، وقد وافق المجلس على الدعم لخدمة أبناء المدينة.