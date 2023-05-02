الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط تهريب أدوية وبضائع بجمرك مطار أسوان الدولي

جريدة الدستور

أحبط رجال جمارك مطار أسوان الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية والبضائع بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك بناءً على مذكرة الاشتباه الواردة من إدارة الأمن الجمركي والمقدمه من أيمن إسماعيل، مدير إدارة الأمن الجمركى بالإدارة العامة لجمارك أسوان والمنافذ الجمركية مفادها اعتزام أحد الركاب القادمين من اليونان على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من أثينا ترانزيت القاهرة وصولاً لأسوان تهريب كمية من البضائع.

بالعرض على رومانى مراد، مدير جمرك مطار أسوان قرر تشيكل لجنة من مجدى طه مأمور الحركة وأحمد محمد مأمور الفحص بالأشعة وهاشم حمدان  أمين الوديعة ومحمد عطوانى معاون جمارك فتبين وجود كمية من الأدوية والبضائع المتنوعة، حيث بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 259 ألف و305 جنيه.

وقرر أحمد مصطفى، مدير عام جمارك أسوان والمنافذ الجمركية تحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2023 للإحالة للنيابة العامة.

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