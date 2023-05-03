الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الجمارك" تعلن موعد انتهاء مبادرة تيسير استيراد السيارات

استيراد سيارات
استيراد سيارات

أعلنت مصلحة الجمارك، الثلاثاء، قرب انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مؤكدة أنه 12 يومًا، فقط، تتبقى على انتهاء مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، مؤكدة أن نحو 105 آلاف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة وأن الفرصة مازلت سانحة؛ حتى يستفيد من مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وطالبت مصلحة الجمارك المصرية بتنزل أبليكيشن "مبادرة المصرين بالخارج" وملء البيانات على الرابط التالى.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

Apple:
https://apps.apple.com/us/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022

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