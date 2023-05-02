وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الدولى للرماية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،‫ لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية، بحضور ‬اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، وذلك على هامش إقامة بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 5 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 450 راميًا ورامية من مختلف أنحاء العالم، علي مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء دراسة إنشاء فرع للاتحاد الدولي داخل مصر، وكذا دراسة إنشاء اكاديمية للرماية داخل إفريقيا تكون مقرها مصر بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري للرماية.‪ ‬

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للرماية، وناقش سبل التعاون بين الاتحادين المصري والدولي للرماية خلال الفترة المقبلة، مشيداً بالدور الإيجابى الذى يقوم به الاتحاد الدولى لنشر اللعبة علي مستوي العالم، وكذا بالمجهودات التى يقوم بها الاتحاد المصرى للرماية للنهوض برياضة الرماية والإعداد الجيد للاعبين؛ لتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات الرياضة المصرية.‪ ‬

أكد "صبحي" ترحيبه التام والكامل باستضافة مصر للبطولات الكبرى للرماية، على غرار باقي البطولات التي استضافتها مصر في مختلف اللعبات، لما تمتلكه مصر من بنية رياضية ضخمة تؤهلها لاستضافة كبري البطولات القارية، بفضل الدعم الكامل من القيادة السياسية للرياضة، فضلاً عن السمعة الطيبة والثقة التي اكتسبتها مصر في الآونة الأخيرة بعد التنظيم المتميز للعديد من البطولات‪.‬

‪لفت وزير الرياضة إلي أن منافسات الرماية هي اللعبة الوحيدة التي تم تنفيذها داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، وكذا وجود العديد من الأندية داخل مصر والمتخصصة في الرماية، دليلاً علي الاهتمام الكبير الذي تلقاه لعبة الرماية داخل مصر‬.

ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي بالبنية الإنشائية الرياضية والتي تمتلكها الدولة المصرية، والتي جعلتها في مصاف الدول التي تستضيف كبري البطولات، معرباً عن شكره لوزير الشباب والرياضة علي استقباله واهتمامه برياضة الرماية ومساعيه الرامية إلى النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام باعتبارها رافدًا من روافد التنمية الشاملة والتي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.

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