الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": الأسطول البحرى الروسى مستعد لهجمات الغرب

الأسطول البحري الروسي
الأسطول البحري الروسي

قال ديمتري بريجع، كاتب وباحث سياسي من روسيا، إن الغرب لعب دورًا مهمًا في بحر البلطيق السنوات الماضية، خاصة أن هذه البحار كانت ذات أهمية قصوى في الحرب العالمية الثانية. 

تقوية الأسطول البحري الروسي

وأكد ديمتري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأحداث العالمية تتكرر بمرور الزمن، حيث عاد الآن التنافس الروسي الغربي على البحار مثلما كان يوجد في العصور الماضية، ولكن الحديث أن روسيا أصبحت مختلفة عن قبل اقتصاديًا، اجتماعيًا، ثقافيًا وعسكريًا. 

 

وأضاف في حديثه، أن تدريبات الأسطول البحري الروسي المستمرة خير رسالة للجانب الغربي أن الدولة الروسية على أتم استعداد للتصدي للهجوم المحتمل من قبل الناتو عن طريق الحدود البحرية.

خلل الجيش الروسي

وأشار إلى أنه كان هناك خلل في الجيش الروسي الفترة الماضية، ولهذا التغييرات التي حدثت في الجيش الروسي هدفها تدارك الأخطاء للانتصار في المعركة الروسية الأوكرانية.

ديمتري بريجع الأسطول البحري الروسي القاهرة الإخبارية بحر البلطيق مخاوف روسيا من الناتو

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