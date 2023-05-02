الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توفيق عكاشة وحياة الدرديرى يقدمان واجب العزاء لأسرة مصطفى درويش

مصطفي درويش
مصطفي درويش

وصل منذ قليل الدكتور توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ليقدمان واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى درويش.

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش بشكل مفاجئ إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، عن عمر يناهز الـ43 وشيعت جنازته  من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر عصر أمس الثلاثاء وتتلقى أسرته العزاء فيه اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كان الراحل متواجدا قبل ساعات على حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» ويتفاعل مع متابعيه وآخر ما قام بنشره كان شكواه من قلة النوم.

ونعى الفنانون الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكان أبرزهم الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام" عبر مشاركة فيديو يحمل صورة الراحل مرفقا معها آيات من نهاية سورة الفجر.

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حياة الدرديري توفيق عكاشة عزاء مصطفى درويش مسجد الشرطة بالقاهرة مصطفى درويش

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