رئيس "التجمع" يكشف سبب عدم تأسيس الرئيس السيسى حزبًا سياسيًا

كشف سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، عن سبب عدم تأسيس الرئيس السيسي حزبًا سياسيًا، مؤكدًا أن الرئيس لديه بُعد نظر في أن ينأى بمقام رئيس الجمهورية بالتجاذبات الحزبية، وهذه رؤية صحيحة، خاصة أنه أحد رموز ثورة 30 يونيو، والتي شارك فيها ملايين من غير الحزبيين.

التجمع ليس مشاركًا في الحوار الوطني للانتصار للاشتراكية

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حزب التجمع ليس مشاركًا في الحوار الوطني للانتصار للاشتراكية ولكن للبحث عن رؤية مشتركة لبرنامج وطني لمصر اقتصادي اجتماعي سياسي للدخول للجمهورية الجديدة وتحقيق الأحلام.