إنجي علي تستضيف إيمان العاصي في برنامج «أسرار النجوم».. الخميس

تستضيف الإعلامية إنجي علي، في الثامنة من مساء يوم الخميس، في برنامج «أسرار النجوم» على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الفنانة إيمان العاصى.

أسرار النجوم من إعداد مروة حربي وتتحدث إيمان العاصي عن دورها في مسلسل «جعفر العمدة» والذي حققت خلاله نجاحًا جماهيريا كبيرا.

وقدمت إيمان العاصي دور دلال حمادة فتح الله الزوجة الثانية لمحمد رمضان في «جعفر العمدة»، والتي قامت بالتحريض على خطف ابن جعفر العمدة من زوجته الأولى ثريا «مي كساب».

كما تكشف عن كواليس المسلسل وعن تحضيرها لتجسيد تلك الشخصية المثيرة.

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، جوري بكر، طارق النهري، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.