الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم من مطروح: لن نسمح بأى حالات غش فى امتحانات نهاية العام

جانب من اجتماع وزير
جانب من اجتماع وزير التعليم

عقد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمطروح، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انضباط سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور د.أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات وعمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية.

خلال الاجتماع، اطمأن الوزير على استعدادات وإجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات وعدم السماح بأي حالات غش.

كما وجه الوزير بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كافٍ قبل الامتحان، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات وموقف استراحات المعلمين والانتهاء من تجهيزها، موجهًا بإجراء امتحانات منضبطة، كما شدد الوزير على ضرورة انتظام وانضباط سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

ووجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مشيرًا إلى أنه تم فى هذا الإطار توجيه كل مديرية تعليمية بتخصيص فريق مسرحي لتنفيذ عرض مسرحي فني للطلاب، وذلك تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة لكل مديرية، مع اختيار نص مناسب للعرض.

كما أشاد الوزير بمجموعات الدعم بالمحافظة، مؤكدًا أن فلسفة تنفيذ هذه المجموعات تستند لتحسين مستوى الطلاب الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة، مشددًا على الاستدامة فى تنفيذها وبدء كل إدارة تعليمية في تحديد أماكن مناسبة لتلقى المجموعات والإعلان عن أسماء المعلمين، كما شدد على أهمية وصول هذه المجموعات للإدارات النائية فى المحافظة.

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