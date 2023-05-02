الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" تكرم الفائزين في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الطالبين الفائزين من بورسعيد بالمركز الأول في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير المقامة تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية.

ورحبت وكيل الوزارة بالطالبين معربة عن سعادتها بهذا الإنجاز الكبير، مشيرة إلى أن مدارس بورسعيد  تحظى بوجود العديد من المواهب في كل المجالات مشيدة بجهود المشرفين على الطلاب ومساهمتهم الفعالة في صقل مواهبهم وصولا للتنافسية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن الطالبة شهد عمرو نبيل جمعه المقيدة بمدرسة 23 ديسمبر الابتدائية قد حققت أداءً متميزا بالمسابقة في فرع الرسم عن الفئة العمرية الأولى.

وأضافت وكيل الوزارة أن الطالب يحيى محمد عبد الرؤوف المقيد بمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية قد حقق موهبة استثنائية بالمسابقة على مستوى الجمهورية في فرع الشعر عن الفئة العمرية الأولى.

وقدمت وكيل الوزارة شهادتي تقدير للطالبين تقديرا لإنجازهما بحضور محمد عبد الرؤوف ولي أمر الطالب يحيى، وإسراء الشافعي معلم التربية الفنية المشرف على الطالبة شهد، متمنية لهما دوام التقدم والرقي.

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IMG-20230502-WA0075
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اداء متميز الابتدائية التقدم والرقى التربية الفنية السيد رئيس الجمهورية الشافعي

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