إيهاب عبدالعظيم: 3000 عامل بالأوقاف لم يتم تثبيتهم منذ 2010

أكد النائب الوفدى اللواء إيهاب عبدالعظيم، ضرورة العمل على تقديم محاضرات ودروس دينية فى المساجد سواء فى مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة، وعلى وزارة الأوقاف وضع الشروط والضوابط للطرق الصوفية التى ستنفذها وتعمل بها.

جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاءـ خلال مواجهة وزير الأوقاف بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، موضحًا تضرر 3000 من العاملين فى الأوقاف منذ عام 2010 من خلال مسابقة لم يتم تثبيتهم ويصرفون 1400 جنيه لا يثمنون ولا يغنون من جوع وما زالوا حائرين بين وزارة الأوقاف وجهاز التنظيم والإدارة للعمل على تثبيتهم.

وأشار النائب الوفدى إلى أن مراكز محافظة المنيا تعانى عجز شديد فى الأئمة والعاملين سواء فى مركز مغاغة الذى يضم 581 مسجدًا و60 زاوية أو العدوة التى تضم 287 مسجدًا و6 زوايا ومركز بنى مزار الذى يضم 448 مسجدًا، مشددًا على ضرورة النظر فى العجز الشديد فى الأئمة والخطباء.