لطلاب الصف الثاني الثانوي.. ننشر مراجعة نهائية في مادة الأحياء (راجع معانا)

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ويسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن مراجعات نهائية للطلاب، وتنشر «الدستور» مراجعة نهائية فى مادة الأحياء لطلاب الصف الثاني الثانوي لمعلم الاحياء أحمد كاظم.

ونصح أحمد كاظم طلاب الصف الثاني الثانوي بالتمعن فى الإجابة والهدوء فى الحل والتفكير جيدًا قبل اختيار أى إجابة، مضيفا لـ الدستور، أن هذه المراجعة هى مراجعة شاملة على المنهج الخاص بالفصل الدراسي الثانى، وسوف تساعد الطلاب على الاستعداد جيدًا للامتحان النهائي.

امتحانات النقل

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات النقل بداية من 6 مايو المقبل حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تكون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت بشكل إلكترونى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى تنطلق فى مايو المقبل وهى كالتالى :

1_ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد إلكترونيًّا، وتكون الأسئلة اختيارية وتمثل قرابة 85%، و15% أسئلة مقالية تعقد ورقيًا.

2_ تكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا.

3_ الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

4_التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية؛ للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفني لسرعة تلافي أية ملاحظات.

5_تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًّا بالكامل لطلاب المنازل والدمج.

6_تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد التي لا تضاف للمجموع بمعرفة المدرسة وتحت إشراف كل إدارة.

7_ تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة.