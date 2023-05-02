الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: "الأوقاف" فشلت فى إدارة أموال تغنى مصر عن الاقتراض

باسم حجازى
باسم حجازى

قال النائب الوفدي المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، إن وزارة الأوقاف لديها أموال تغني مصر عن الاقتراض من الخارج، وهي غير قادرة على إدارتها. 

وأضاف حجازي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "نحن في فترة استثنائية وفي حاجة إلى وزير استثنائي يستطيع إدارة أملاك الوقف"، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف تحرر محاضر ضد المواطنين، ففي قرية "منية قلين" بمركز قلين حررت ضدهم هيئة الأوقاف قضايا بتهمة الاستحواذ على أراضيها ونظرت المحكمة القضية رقم 101 لسنة 2014 وأصدرت حكمها في 28 نوفمبر 2018 لصالح الأهالي بأن الأرض ممتلكات خاصة بهم، وليست لهيئة الأوقاف، وحررت الهيئة قضايا ضدهم مرة أخرى، وكان من المفترض احترام أحكام القضاء.

وأوضح حجازي أن هناك تشابكات في الملكية، وأن مواطني قرى "دقلت والصعايدة وميت علوان وإسحاقة بكفرالشيخ وقلين، حائرون بين هيئة الأوقاق والإصلاح الزراعي، إذ يسددون للجهتين بسبب تشابك الملكية، مؤكدًا التقدم بالعديد من الطلبات لفك التشابك وما زلوا في انتظار لجنة من هيئة الأوقاف لحسم الأمر.

النائب الوفدى المهندس باسم حجازى مجلس النواب وزارة الأوقاف وزير استثنائى وزير الأوقاف

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