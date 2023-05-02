الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الهيروين" يقود عاطلًا للسجن المشدد 6 سنوات في عابدين

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في المواد المخدرة. 

بداية  الواقعة، أنه حال تفقد الحالة الأمنية بمنطقة عابدين، لاحظ رجال  مباحث قسم شرطة عابدين، أن  المتهم ممسكا بيده سلاح ابيض ملوحا به، وبضبط المتهم وبتفتيشه عثر علي 24  قرصا مخدر،ولفافات من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ نقدي.

 وأقر المتهم بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلة تجارته في المواد المسمومة والهاتف المحمول للتواصل مع عملاء، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة هيروين، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات القاهرة عاطل الحالة الأمنية منطقة عابدين قسم شرطة عابدين

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