جامعة بنى سويف التكنولوجية يناقش استحداث برنامج خاص بالهيدروجين الأخضر

ترأس الدكتور محمد محمود خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، مجلس الجامعة الثاني عشر، وبحضور الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة، والدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومصطفى حسن أمين الجامعة، وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور محمد خضر المجلس بتقديم الشكر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة على الجهد المبذول للارتقاء بالعملية التعليمية.

وخلال المجلس تم استعراض إمكانية استحداث برنامج تكنولوجي جديد خاص بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر وتشكيل لجنة لإعداده وذلك في إطار سعي الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة للطاقة المتجددة، لتصبح من خلال هذه الاستراتيجية نقطة مركزية على خريطة الطاقة العالمية.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات منها عقد تدريبات لطلاب برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للطلاب بمصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، وعقد زيارات علمية للطلاب بوحدة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.

وناقش المجلس إمكانية عقد بروتوكولي تعاون بين الجامعة ومجمع عمال مصر، وشركة روك ستيل، ومناقشة عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما تم مناقشة البرنامج التدريبي للسيات "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة" التي يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في الجهات الحكومية والكاديمية.

واستعرض مجلس الجامعة التوسعات والإنشاءات والمباني الجديدة للجامعة وذلك في إطار خطة توسعات الجامعة في البرامج الدراسية الجديدة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، بالإضافة إلى منافشة احتياجات الجامعة من المعامل الدراسية والورش والمعدات التكنولوجية لتوفير بيئة تعليمية تناسب الطلاب وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.