الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيارة نقل ثقيل تعطل حركة المرور على كوبري بنها القديم في القليوبية

تعطيل حركة المرور
تعطيل حركة المرور

تعطلت حركة المرور بمدينة بنها بمحافظة القليوبية فوق كوبرى بنها القديم بمنطقة كفر الجزار للقادمين من الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية باتجاه مدينة بنها والقادمين من محافظات المنوفية نحو مدينة بنها والقادمين من القرى الواقعة بنطاق الوحدتين المحليتين بكفر الجزار وبطا، قرابة النصف ساعة، بسبب توقف سيارة نقل تريلا محملة بكونتينر وسط الكوبرى بسبب ارتفاعها الزائد واصدامها بحديد الكوبرى العلوى.

انتفلت على الفور فرق من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وإدارة مرور بنها بقيادة العميد محمد البطوطى مدير مرور القليوبية للتعامل مع الموقف وتسهيل حركة المرور بالمنطقة.

وجرى تحويل مسارات السيارات لطرق بديلة والعمل على تقليل الهواء بإطارات السيارة النقل وإخراجها من نهر الطريق بالكوبرى في اتجاه الخلف. 

كان سائق التريلا قد اصطدم بمدخل الكوبرى أثناء محاولة الدخول ولكنه رغم صعوبة المرور أصر على الاستمرار.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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