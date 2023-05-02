الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إطلاق بوستر فيلم "الترعة" بالتزامن مع مواعيد عرضه بمهرجان كان

الترعة
الترعة

انطلق البوستر الرسمي للفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook  للمخرج جاد شاهين ليضفي شعورًا مرعبًا عن أحداث الفيلم، ويكشف لأول مرة عن شخصية النداهة، وذلك استعدادًا لتمثيل مصر في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم LA CINEF لأول مرة منذ 10 سنوات، ومن المقرر إقامة فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

ويُعرض فيلم الترعة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، في برنامج الأفلام القصيرة 4 وذلك يوم الخميس 25 مايو المقبل، الساعة 11 صباحًا (GMT +2) بمسرح Salle Buñuel.

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبة خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين

جاد شاهين مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨ بعد أن درس الإعلام. 

عمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF .

 

ينافس الفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

 

بوستر فيلم الترعة فيلم الترعة الترعة مهرجان كان كان

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