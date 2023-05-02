عميد إعلام الأزهر: الممارسات الإعلامية عند الأزمات ربما تصنع أزماتٍ جديدة

أكد الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام، أن المؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام بجامعة الأزهر، حول "الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات"، يأتي في ظل ما يعانيه العالم من أزمات متجددة: سياسية واقتصادية وصحية؛ وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات العلمية بإخضاعها للدراسة والتحليل، ومن ثم مناقشتها ووضع الحلول لها، مشيرًا إلى أن الممارسات الإعلامية لوسائل الإعلام الرقمي عند الأزمات ربما تصنع أزماتٍ جديدة نتيجة عدم التقيد بمواثيق الشرف، وتزييف الحقائق وترويج الشائعات.

وألقى الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام بجامعة الأزهر، والتي استهلها بتقديم الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لرعايته للمؤتمر ولفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة ولقيادات الجامعة، مرحبًا بالعمداء والباحثين والخبراء المتخصصين في مجال الإعلام.

وأوضح "أمين" أن وسائل الإعلام خاصة الرقمية تحظى بشعبية عالمية كبيرة وزيادة عدد مستخدميها، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك ما يزيد عن 5 مليارات نسمة يستخدمون الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي مكن الجميع من صناعة المحتوى بتكلفة زهيدة، ومن ثم يسهم هذا الانتشار إما في حل الأزمة أو إشعالها إذا أسيء استخدامه بشكل عشوائي.

وعقب "أمين" أن المؤتمر ينطلق من استشعار كلية الإعلام خطورة الأزمات، حيث تسعى في مؤتمرها إلى وضع حلول وأطروحات للتعامل معها، لاسيما مواجهة الشائعات، من وجهة نظر علمية، حيث أصبحت إدارة إعلام الأزمات علم له مجالاته ويحظى باهتمام القيادة العليا.

وانطلق صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام بجامعة الأزهر تحت عنوان: "الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات"، والمقام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، في الفترة من ٢-٣ من مايو الحالي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق،نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على دور الإعلام الرقمي في إدارة الأزمات بأنواعها، وتقييم الأداء الإعلامي عبر المنصات الرقمية في مواجهة الأزمات، فضلا عن رصد تأثير الإعلام الرقمي في توعية الجماهير بالأزمات المحلية والدولية وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات لتحسين الأداء الإعلامي الرقمي في إدارة الأزمات.

ويتضمن المؤتمر 5 محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولي في الأزمات الدولية والاقتصادية والبيئية والتغيرات المناخية والصحية وصناعة الأزمة.