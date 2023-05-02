الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمرها ألف سنة.. الملك تشارلز يرتدي ملابس تاريخية في مراسم تتويجه

الملك تشارلز
الملك تشارلز

يرتدي الملك تشارلز، الذي قضى حياته مدافعا عن الاستدامة ومعارضا للاقتصاد الاستهلاكي، ملابس سبق وأن ارتدتها أمه وجده وأسلاف آخرون في مراسم تتويجه المقررة الأسبوع المقبل.

وسيتوج تشارلز (74 عاما) في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في السادس من مايو، في حفل كبير سيرتدي فيه أو يُسلم خلاله زيا احتفاليا خاصا مزين برموز دينية وتاريخية.

تفاصيل زي الملك تشارلز في حفل التتويج

وقال قصر بكنجهام أمس الإثنين، إن العديد من الأشياء التي ستستخدم في الحفل، مثل التيجان والصولجانات، يعود تاريخها إلى قرون مضت، مضيفا أن تشارلز سيرتدي أيضا بعض الملابس التي ظهرت في مراسم التتويج منذ عام 1821 "من أجل الاستدامة والجودة".

من بين القطع التي ستظهر مرة أخرى، قفاز التتويج الذي صُنع لجده جورج السادس.

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وقالت ديبورا مور الرئيسة التنفيذية لشركة دينتس، التي فصلت القفاز المطرز بالذهب من أجل مراسم تتويج جورج السادس عام 1937:"لدينا هذا الملك الرائع، الصديق للبيئة، (الذي يدافع عن) الاستدامة، ويعيد استخدام الشيء بدلا من امتلاك قفاز جديد".

وسيرتدي تشارلز أيضا ثوب جده المصنوع من الكتان الأبيض وحزام السيف الخاص به ليتجنب مرة أخرى تقليد صنع ثوب جديد.

كما سيتردي ملابس أخرى لأسلافه خلال مراسم التتويج يعود تاريخها إلى ألف عام وتشمل معطف طويل الأكمام من الحرير الذهبي فٌصل عند تتويج الملك جورج الخامس، الجد الأكبر للملك تشارلز، وارتداه الملوك اللاحقون ومن بينهم الملكة إليزابيث.

وسيرتدي أيضا الوشاح الإمبراطوري، المصنوع من القماش الذهبي والذي صُنع في الأصل لاستخدامه في مراسم تتويج الملك جورج الرابع في عام 1821.

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