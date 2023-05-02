الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف استمتع «ميسي» وعائلته بالعطله في المملكة العربية السعودية؟

ليو ميسي وعائلته
ليو ميسي وعائلته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بوصول نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته إلى المملكة العربية السعودية للاستمتاع بعطلة في الرياض.

هذه الرحلة هي ثاني إجازة لنجم التانجو في المملكة بعد أن زار جدة مع أصدقائه العام الماضي، فهذه المرة تنضم إليه عائلته التى سعدت بقضاء وقت ممتع في عطلة مليئة بالأنشطة العائلية ومناطق الجذب.

تشمل الرحلة جواهر ثقافية وتاريخية وتجارب غامرة في الهواء الطلق ومناطق الترفيه الحديثة في المدينة، كما أن عائلة ميسي ليست الوحيدة التي تختار قضاء إجازتها في المملكة.

شوهد المشاهير مثل كريستيانو رونالدو وأليشيا كيز مع عائلاتها في المملكة التي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الجديدة للعائلات الشهيرة حول العالم.

أمضى ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو وأبناؤهم اليوم الأول من عطلتهم في زيارة مزرعة سعودية أصيلة، وشاهدوا مظاهرة لنسج النخيل على خلفية الأشجار الشامخة التي هي رمز للازدهار في المملكة.

تنتج أشجار النخيل في البلاد أكثر من 1.5 مليون طن من التمور سنويًا، والتي تعد جزءًا أساسيًا من المطبخ السعودي، كما استمتعت العائلة باللعب مع الغزال العربي وإطعامه.


تشتهر السعودية بصحراء الربع الخالي الشاسعة، وتتمتع أيضًا بمناظر طبيعية يمكن الاستمتاع بها على مدار العام، وتشمل الوجهات واحة الأحساء المدرجة في قائمة اليونسكو والشعاب المرجانية على ساحل البحر الأحمر.

تعتبر الرياض واحدة من آخر حدود السياحة بأضوائها الساطعة ومهرجاناتها الموسيقية ومجموعة المأكولات من طعام الشارع إلى المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان ويقطنها  حوالي ٨ ملايين شخص ومدرجة ضمن أمن المدن حول العالم.

 

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