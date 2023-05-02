إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق محور الضبعة

أصيب، منذ قليل، شخصان، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور الضبعة الإقليمي، وتم على الفور الدفع بسيارتى إسعاف ونقلهما إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصل "الدستور" علي أسماء المصابين، وهما "أحمد عادل محمد، من محافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 29 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد منير ناصر، من دولة ليبيا، ويبلغ من العمر 37 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهما العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.