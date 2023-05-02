الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى عسل تنعى الفنان مصطفى درويش: ترك بصمة على الرغم من قلة أعماله

مصطفى درويش
مصطفى درويش

علقت الإعلامية لبنى عسل على خبر وفاة الفنان مصطفى درويش، قائلة: "أي خبر وفاة يمثل صدمة، لكنها أقدار وأعمار، و لا أحد يعز على اللي خلقه". 

وأضافت الإعلامية لبنى عسل خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة: "لما حد يكون عمره صغير، ويموت بشكل مفاجئ، وكان أحد أطباء القلب المشهورين كان قد تحدث عن السكتة الدماغية والقلبية التي يتعرض لها الشباب بشكل كبير، وهي من أكثر أسباب الوفيات.

وأوضحت أن الفنان مصطفى درويش، رحمه الله، على الرغم من أن أعماله الفنية ليست كثيرة، لكنه ترك بصمة وعلامة حيث قدم دور الشرير أبو دم خفيف في 100 وش بشكل محترف وأكثر من رائع، لافتة إلى أنه في رمضان الماضي كان له أربعة أعمال، حيث شاهدنا وتابعنا في مسلسل "سره الباتع" الذي أظهر مدى روعة أدائه. 

وتابعت الإعلامية لبنى عسل: "موته كان مفاجئ أحزن الجميع، وكان ترند على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن اعتذاره عن خوض السوبر أمام الأهلى

وزيرة التضامن تعلن موعد إغلاق قرية SOS للأيتام

توقيع : إمرأة مصرية عاملة

خاص.. مصدر يوضح حقيقة موافقة بيراميدز على اللعب أمام الأهلى فى نهائى السوبر

رابط منحة العمالة غير المنتظمة 2023 التابع لوزارة القوى العاملة

كيت ميدلتون تتخطى القواعد الملكية فى حفل تتويج "تشارلز"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع : إمرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي