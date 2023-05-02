لبنى عسل تنعى الفنان مصطفى درويش: ترك بصمة على الرغم من قلة أعماله

علقت الإعلامية لبنى عسل على خبر وفاة الفنان مصطفى درويش، قائلة: "أي خبر وفاة يمثل صدمة، لكنها أقدار وأعمار، و لا أحد يعز على اللي خلقه".

وأضافت الإعلامية لبنى عسل خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة: "لما حد يكون عمره صغير، ويموت بشكل مفاجئ، وكان أحد أطباء القلب المشهورين كان قد تحدث عن السكتة الدماغية والقلبية التي يتعرض لها الشباب بشكل كبير، وهي من أكثر أسباب الوفيات.

وأوضحت أن الفنان مصطفى درويش، رحمه الله، على الرغم من أن أعماله الفنية ليست كثيرة، لكنه ترك بصمة وعلامة حيث قدم دور الشرير أبو دم خفيف في 100 وش بشكل محترف وأكثر من رائع، لافتة إلى أنه في رمضان الماضي كان له أربعة أعمال، حيث شاهدنا وتابعنا في مسلسل "سره الباتع" الذي أظهر مدى روعة أدائه.

وتابعت الإعلامية لبنى عسل: "موته كان مفاجئ أحزن الجميع، وكان ترند على مواقع التواصل الاجتماعي".