الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين أثناء عبورهما الطريق الزراعى أمام كوبرى قها بالقليوبية

إصابة شخصين أثناء
إصابة شخصين أثناء عبورهما الطريق الزراعى

أصيب شخصان أثناء عبورهما طريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام مطلع كوبرى قها بمحافظة القليوبية اتجاه محافظة القاهرة وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بإصابة شخصين بالطريق الزراعي مصر الإسكندرية أثناء عبورهما الطريق أمام مطلع كوبرى قها فى اتجاه محافظة القاهرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم والعلاج وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي لعدم تعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات بطول الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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