"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المسرطن

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، حقيقة التحذيرات من تناول البطيخ قبل أوانه، قائلا إنه مع تغير المناخ لا يوجد ما يسمى ببطيخ أو خوخ أو محصول قبل أوانه، ولكن المناخ هو المتحكم الأكبر في كل الإنتاج الزراعي.

وأضاف "فهيم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه قد يظهر محصول أو منتج قبل أوانه، فالأمر يتعلق بالمناخ خاصة فيما يخص الفواكه.

أسلوب الزراعة

وأشار “فهيم” إلى أن أسلوب ونموذج الزراعة المستخدم هو الذي يحدد موعد نضج المنتج الزراعي، وهذا لا يتعلق بأي تدخل سواء رش أو مركبات أو غيرها، مؤكدًا أن القلب الأجوف أو الأبيض للبطيخ ليس له علاقة بميعاد الزراعة والنضج والجمع ولكن له علاقة بالظروف الجوية الموجودة، إذ إنه من الملاحظ وجود تذبذبات جوية خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن تغير المناخ في مصر هو أقل مستوى من تغيرات المناخ على مستوى العالم، نافيًا الشائعات المنتشرة حول وسائل التواصل الاجتماعي بأن البطيخ مسمم أو مسرطن، مؤكدًا أنها حديث زور.