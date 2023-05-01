الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول قرار من أوسوريو بعد تأجيل سفر الزمالك للإمارات

خوان كارلوس
خوان كارلوس

قرر خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول  لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض الفريق مرانه صباح غدٍ الثلاثاء، في ملعب النادي بشكل طبيعي.

ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، غدًا استعدادا للقاء السوبر المحلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء قرار تأجيل السفر لحين وضوح الرؤية بخصوص عقوبات لجنة الانضباط قبل إصدار قرار نهائي بالسفر من عدمه في الساعات المقبلة.

وعادت أفراد بعثة نادي الزمالك من المطار إلى منازلهم بعدما تم إبلاغهم بعدم السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في كاس السوبر المصري.

وأرسل الزمالك خطابًا إلى اتحاد الكرة، السبت الماضي، للاستفسار عن موقف ثلاثي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي من المشاركة في لقاء السوبر المقبل بين الفريقين.

وأوضح الزمالك في خطابه أن كهربا موقوف لـ12 مباراة وأن عقوبته واجبة النفاذ، بالإضافة لطرد محمد عبد المنعم بشكل مباشر في لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر.

اتحاد الكرة الإمارات السوبر المحلي بعثة نادى الزمالك تأجيل السفر خوان كارلوس أوسوريو

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