الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب بلقب كرة السلة للكراسى المتحركة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة بعد تتويج الفراعنة بلقب البطولة العربية، عقب الفوز على منتخب الكويت مستضيف البطولة بنتيجة 40/41.

أكد الوزير أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوى القدرات والهمم على الإنجازات التى يحققونها فى مختلف المحافل الدولية، وقدرتهم على تحدى الصعاب وتحقيق النجاح والتفوق فى مختلف المجالات.

ولفت صبحي إلى تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من ذوى القدرات والهمم وتحفيزهم؛ لمواصلة التألق وتحقيق الفوز فى البطولات التى يخوضونها لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، متمنياً كل التوفيق لهم فى البطولات المقبلة.

أبطال مصر الرياضيين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية البطولة العربية الدعم والمساندة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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