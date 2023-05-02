الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف توفر الدولة البروتين للمواطنين؟.. خبير إنتاج حيوانى يجيب

ثروة حيوانية
ثروة حيوانية

قال الدكتور فوزي أبو دنيا، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وخبير الإنتاج الحيواني، إن مصر تمر الآن بأوقات وظروف صعبة خاصة في مجال الإنتاج الحيواني الذي يوفر البروتين الحيواني للمواطنين، ويرجع ذلك إلى أن العديد من الإجراءات السليمة في هذا المجال لم تتم بالشكل الصحيح.

وأكد أنه تم إهمال عدد من الجوانب خلال عهود سابقة سواء عن جهل أو عن عمد، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم وجود أو وضع برامج للتحسين الوراثي للسلالات المحلية من الماشية والدواجن، ولم يتم  تحديد خطة قومية للتحسين الوراثي للسلالات المحلية بل كان كل ما يتم هو مجرد عمل عشوائي واجتهادات فردية غير منظمة، سواء داخل السلالات المحلية أو خلطها العشوائي بالسلالات الأجنبية بشكل أدى لتدهور السلالات المحلية وأصبحت على شفا الاندثار حاليًا، فجميع  الأبقار العالمية عالية الإنتاج كانت مثل أبقارنا البلدية في كم الإنتاج إلا أن الاهتمام بوضع خطط للتحسين الوراثي والمثابرة على تنفيذها والالتزام بها أدى في النهاية إلى الوصول للإنتاجية الحالية المرتفعة.

وأشار "أبو دنيا" إلى عدم الاهتمام بالمتغيرات في نظم السكن بالريف المصري، حيث حدثت متغيرات اجتماعية في الريف المصري خاصة على نطاق السكن، ففي الوقت الذي اختفت فيه البيوت التي كان يمكن أن يتم إيواء الحيوانات فيها، أصبحت هناك نظم إسكان بديلة تضارع الموجودة في المجتمعات الحضرية من شقق وفيلات لا يتوفر فيها أماكن لمبيت الحيوانات، ويرجع ذلك إلى تخلف الحكومات السابقة عن متابعة ركب التطورات المجتمعية التي تحدث في الريف المصري.

خبير إنتاج حيواني يكشف كيف توفر الدولة البروتين

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