درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-5-2023 فى محافظات مصر

يزداد البحث لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة مع التغيرات الغريبة التي تشهدها حالة الجو والتي كانت منذ يومين شديدة البرودة ثم انقلبت بشكل مفاجئ إلى الحر الشديد.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في محافظات مصر

في التقرير التالي نعرض لكم درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس المترقبة خلال اليوم.

يبدأ طقس اليوم بتكون شبورة مائية في الصباح الباكر تتركز على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ولا توجد ظواهر جوية تذكر غير الشبورة المائية صباحًا.

يأتي ذلك مع وجود نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

ويسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كذلك من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 28، الصغرى 18.

العاصمة الإدارية العظمى 28، الصغرى 18.

6 أكتوبر العظمى 29، الصغرى 17.

بنهــــا العظمى 28، الصغرى 18.

دمنهور العظمى 28، الصغرى 17.

وادي النطرون العظمى 28، الصغرى 17.

كفر الشيخ العظمى 27، الصغرى 17.

المنصورة العظمى 28، الصغرى 18.

الزقازيق العظمى 28، الصغرى 18.

شبين الكوم العظمى 28، الصغرى 18.

طنطا العظمى 27، الصغرى 17.

دمياط العظمى 22، الصغرى 16.

بورسعيد العظمى 22، الصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 27، الصغرى 18.

السويس العظمى 28، الصغرى 18.

العريش العظمى 23، الصغرى 16.

رفح العظمى 23، الصغرى 16.

رأس سدر العظمى 28، الصغرى 18.

نخل العظمى 26، الصغرى 11.

كاترين العظمى 25، الصغرى 07.

الطور العظمى 29، الصغرى 19.

طابا العظمى 22، الصغرى 18.

شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 27، الصغرى 16.

العلمين الجديدة العظمى 26، الصغرى 16.

مطروح العظمى 26، الصغرى 16.

السلوم العظمى 29، الصغرى 18.

سيوة العظمى 32، الصغرى 18.

رأس غارب العظمى 30، الصغرى 20.

الغردقة العظمى31، الصغرى 20.

سفاجا العظمى 30، الصغرى 19.

مرسى علم العظمى 31، الصغرى 19.

شلاتين العظمى 30، الصغرى 20.

حلايب العظمى 28، الصغرى 20.

أبو رماد العظمى 31، الصغرى 21.

رأس حدربة العظمى27، الصغرى 20.

الفيوم العظمى 29، الصغرى 17.

بني سويف العظمى 30، الصغرى 17.

المنيا العظمى 31، الصغرى 16.

أسيوط العظمى 32، الصغرى 16.

سوهاج العظمى 33، الصغرى 17.

قنا العظمى 34، الصغرى 18.

الأقصر العظمى 34، الصغرى 19.

أسوان العظمى 35، الصغرى 20.

الوادي الجديد العظمى 34، الصغرى 18.

أبوسمبل العظمى 33، الصغرى 19.