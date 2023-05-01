"زيادة الرواتب" أبرز مطالب العاملين في "مصر للألومنيوم" بعيد العمال

قال مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن أبرز مطالب العاملين في عيد العمال زيادة الرواتب في ظل ارتفاع موجة التضخم.

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن من ضمن مطالب العمال سرعة تنفيذ خطة التطوير الخاصة بشركة مصر للألومنيوم في إطار العمل على زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الأرباح التي يحصلون عليها كون أن نسبة الأرباح التي يحصل عليها العاملين مرتبطة بزيادة الإنتاج وتحقيق الشركة أرباح مرتفعة.

وأشار إلى أن العمل على سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتطوير مصر للألومنيوم سيسهم في زيادة إنتاج الشركة.

وهنأ الرئيس السيسي- في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، اليوم الإثنين- عاملات وعمال مصر الأوفياء، قائلا: "لقد سجل التاريخ دوما، بحروف من نور، دورك العمال المشهود له، فى بناء هذا الوطن الأمين، على مر الزمان والعصور.. فالحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.. تقديس.. جعلنا اليوم، نرى تلك الإنجازات الشامخة، التى صنعها أجدادنا، فى مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدى والكفاح".

وأضاف الرئيس السيسي أن العالم اليوم يتسم بالمنافسة والتغير المستمر، فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق فى جميع متطلبات الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة كل هذه أصبحت عوامل، يصعب من غيرها، تحقيق التقدم والازدهار للشعوب.

وتابع أن الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة "كورونا"، إلى الأزمة "الروسية - الأوكرانية" جاءت لتضيف المزيد من الصعوبات، التى يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية، ومن بينها مصر.

كما أكد الرئيس السيسي الحرص دائما على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.