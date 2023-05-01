الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 280 طن مخلفات وتحرير 14 محضر إشغال طريق بحي وسط المنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار المتابعة لأعمال ومجهودات الإدارات والأحياء والقرى التابعة للوحدة المحلية قام حي وسط المدينة برفع 280 طن مخلفات وقمامة وتحرير 14 محضرًا رخص اشغال طريق وقرار إيقاف مخالفة خلال النصف الأول من شهر أبريل الماضي.

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئة بحي وسط المدينة قام برفع 280 طن من المخلفات والقمامة من شوارع وأروقة الحي، لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الحي قام بتحرير 13 محضرًا رخص اشغال طريق كما تم تحرير محضر عدم تنفيذ قرار هندسي وذلك حفاظا على املاك الدوله وحقوق الشعب، خلال النصف الأول من أبريل من 2023.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشيرا إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لأعمال الإدارات الحكومية داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وكذا المجالس المحلية للقرى والأحياء وذلك لتقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين.

المنيا فع 280 طن مخلفات تحرير 14 محضر إشغال طريق حي وسط مدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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