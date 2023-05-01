الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على رجل أعمال حاول تهريب الماريحوانا عبر مطار القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت أجهزة الأمن في  مطار القاهرة من ضبط رجل أعمال أمريكي الجنسية من أصل مصري، فور وصوله المطار قادما من باريس وبحوزته كيسين بلاستيك بداخلهما نبات يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا المخدر.

والقت أجهزة الأمن على رجل الأعمال وبحوزته كيسين بلاستيك بداخلهما نبات يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا المخدر يزنان حوالي 40 جراما، فضلا عن 16 أمبولا خاصة بالسجائر الإلكترونية بداخلها مادة يشتبه أن تكون من زيت الماريجوانا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واصطحاب المذكور إلى نيابة النزهة الجُزئية، وجار استجوابه بشأن المضبوطات.

السجائر الإلكترونية الماريجوانا المخدر الماريجوانا أمريكي الجنسية زيت الماريجوانا رجل الأعمال رجل أعمال نيابة النزهة مطار القاهرة

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