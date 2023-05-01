"التخطيط": توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ 42 ألف نسمة بـ 175 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ 42 ألف نسمة بعدد من قرى الصعيد بتكلفة 175 مليون جنيه، وإحلال محطات المياه فى 3 محافظات بأكثر من نصف مليار جنيه، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن المشروعات شملت توفير خدمات الغاز الطبيعى لـ 6777 وحدة سكنية بقرية أبو مناع قبلى مركز دشنا بتكلفة 28.55 مليون جنيه، وتوصيل 6856 وحدة سكنية بشبكة الغاز الطبيعى بقرية المراشدة مركز الوقف بتكلفة 28.89 مليون جنيه، وتوصيل 6346 وحدة سكنية بشبكة الغاز الطبيعى بقرية بنى حميل مركز البلينا بتكلفة 26.74 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم توصيل 8876 وحدة سكنية بشبكة الغاز بقرية بناويط مركز المراغة بمحافظة سوهاج بتكلفة 37.4 مليون جنيه، وتوصيل 5438 وحدة سكنية بخدمات الغاز الطبيعى بقرية سدس الأمراء مركز ببا بمحافظة بنى سويف بتكلفة 20.28 مليون جنيه، وتوصيل 3155 وحدة سكنية بشبكة الغاز الطبيعى بقرية سنجرج مركز ملوى بتكلفة 13.29 مليون جنيه، وتوفير خدمات الغاز الطبيعى لـ 4869 وحدة سكنية بقرية المعصرة بحرى مركز ملوى بتكلفة 20.51 مليون جنيه.

كما أشارت إلى أنه تنفيذ مشروع إحلال وتجديد محطة مياه قحافة القديمة بمركز إطسا بالفيوم بتكلفة 301 مليون جنيه بتكلفة 25%، إنشاء محطة مياة لخدمة دير مواس بالمنيا بتكلفة 185 مليون جنيه بمعدل تنفيذ 25%، توسعات محطة معالجة الكاجوج بقرية سلوا قبلى مركز كوم أمبو بتكلفة 80 مليون جنيه بمعدل تنفيذ 25%.

يذكر أن محافظات الصعيد استحوذت على النصيب الأكبر من مشروعات تطوير قرى الريف بأكثر من 8 آلاف مشروع بتكلفة إجمالية قدرها 180 مليار جنيه على مستوى 9 محافظات هي: "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"، استفاد منها حوالي 14 مليون مواطن.