وزير الرياضة يشيد بالإنجاز التاريخى لميار شريف فى بطولة "مدريد للتنس"

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز التاريخي لبطلة التنس ميار شريف بتغلبها على البلجيكية إليس ميرتنس المصنفة 24 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة والتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة لأول مرة في تاريخ التنس المصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التي يتم العمل وفقًا لها، فضلًا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا في مختلف اللعبات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيًا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى اللاعبة ميار شريف على هذا الإنجاز التاريخى الذي يضاف لرياضة التنس الأرضى، متمنيًا لها التوفيق في الأدوار المقبلة بالبطولة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بتطور أداء ميار شريف، وإصرارها على تقديم مباريات قوية وأداء مشرف أمام كل منافسيها، والعزيمة على تحقيق الفوز، متوقعًا لها مزيدًا من التفوق والإنجازات والتقدم في التصنيف الدولى للعبة خلال الفترة المقبلة.

وتغلبت ميار شريف على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميًا بمجموعتين دون مقابل ضمن منافسات بطولة مدريد.

وتحتل ميار شريف المركز الـ 59 في التصنيف العالمي لسيدات التنس، ومن المتوقع ارتفاع تصنيفها خلال الفترة المقبلة.