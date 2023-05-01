"الدستور" بمنطقة المغربة.. معايشة لـ"الإيد الشقيانة" في عيد العمال

أيدي عاملة لا تعرف سوى إتقان صنعتها بعرق جبينها من أجل كسب رزق يومها وإعلاء صنعتها، ويتزامن اليوم الاحتفال بعيد العمال في ١ من مايو، تكريما وتقديرا لعمال مصر.

وبهذه المناسبة، تواجد “الدستور” في منطقة المقربة أكبر تجمع للعمال الحرفيين في الإسكندرية، والتي تشتهر بصناعة التجهيزات الحديدية والألومنيوم لكل المشروعات خاصة تجهيزات الفنادق والمطاعم ومتطلبات المنازل.

يقول خالد سعد، أحد العاملين بالمنطقة، إننا جميعنا حرفيي منطقة المغربة نعمل بجهد أيدينا ونتقن صنعة كل ما هو يصنع من خامات حديدية، فنحن نشأنا في هذه المنطقة ونتقن صنعتها أبا عن جد.

وأضاف سعد، أننا نفخر بصناعتنا فتلك المنطقة يأتي إليها أصحاب المشروعات من مختلف المحافظات فلا يكون هناك مشروع لا يحتاج أيا من تلك التجهيزات من صنع أيدينا.

وتابع أحمد شريف، أحد صنايعية منطقة المغربة، أن صناعتنا من المهن الشاقة، فهي دائمة التعامل مع الخامات الحديدية والصاج والألومنيوم وغيرها، وتتطلب مننا مجهود مضاعف وتركيز كبير.

وأشار إلى أن منطقة المغربة تشتهر بتصنيع الصاجات، الشوايات الحديدية، الأفران، الرفايع من تجهيزات المطاعم، والفنادق والمنازل.

أكمل أن معظم حرفيي منطقة المغربة، توارثوا المهنة عن آبائهم، فتربوا داخل أسرارها منذ صغرهم حتى أتقنوها وأصبحت حرفتهم الأساسية التي لا يستطيعون إتقان غيرها.

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