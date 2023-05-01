الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" بمنطقة المغربة.. معايشة لـ"الإيد الشقيانة" في عيد العمال

منطقة المغربة
منطقة المغربة

أيدي عاملة لا تعرف سوى إتقان صنعتها بعرق جبينها من أجل كسب رزق يومها وإعلاء صنعتها، ويتزامن اليوم الاحتفال بعيد العمال في ١ من مايو، تكريما وتقديرا لعمال مصر.

وبهذه المناسبة، تواجد “الدستور” في منطقة المقربة أكبر تجمع للعمال الحرفيين في الإسكندرية، والتي تشتهر بصناعة التجهيزات الحديدية والألومنيوم لكل المشروعات خاصة تجهيزات الفنادق والمطاعم ومتطلبات المنازل.

يقول خالد سعد، أحد العاملين بالمنطقة، إننا جميعنا حرفيي منطقة المغربة نعمل بجهد أيدينا ونتقن صنعة كل ما هو يصنع من خامات حديدية، فنحن نشأنا في هذه المنطقة ونتقن صنعتها أبا عن جد.

وأضاف سعد، أننا نفخر بصناعتنا فتلك المنطقة يأتي إليها أصحاب المشروعات من مختلف المحافظات فلا يكون هناك مشروع لا يحتاج أيا من تلك التجهيزات من صنع أيدينا.

وتابع أحمد شريف، أحد صنايعية منطقة المغربة، أن صناعتنا من المهن الشاقة، فهي دائمة التعامل مع الخامات الحديدية والصاج والألومنيوم وغيرها، وتتطلب مننا مجهود مضاعف وتركيز كبير.

وأشار إلى أن منطقة المغربة تشتهر بتصنيع الصاجات، الشوايات الحديدية، الأفران، الرفايع من تجهيزات المطاعم، والفنادق والمنازل.

أكمل أن معظم حرفيي منطقة المغربة، توارثوا المهنة عن آبائهم، فتربوا داخل أسرارها منذ صغرهم حتى أتقنوها وأصبحت حرفتهم الأساسية التي لا يستطيعون إتقان غيرها.

IMG_20230411_140902
IMG_20230411_140902
IMG_20230411_140905
IMG_20230411_140905
IMG_20230411_140911
IMG_20230411_140911
IMG_20230411_141008
IMG_20230411_141008
عيد العمال الإسكندرية منطقة المغربة عيد العمال

الأكثر قراءة

"حاميها حراميها".. كشف غموض سرقة 25 مليون جنيه من خزينة شركة بالعجوزة

تبلغ 1000 جنيه.. رابط منحة العمالة غير المنتظمة 2023 بعد قرار إنشاء صندوق

رابط منحة العمالة غير المنتظمة 2023 التابع لوزارة القوى العاملة

تقارير تونسية: القبض على مشجع الترجي صاحب المنشار الكهربائي

انطلاق فعاليات حفل ختام الأوليمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية بمطروح

إزالة 29 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة 21 بقرية صفط الخمار بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي