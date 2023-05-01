رئيس "ابدأ": مصنع "ديورا بن" سيغطي مشروعات الإسكان القومية وحياة كريمة

قدم المهندس محمد ناجي عبد ربه رئيس مجلس إدارة (ابدأ) لتصنيع قطاعات مواسير (يو بي في سي) عرضا حول مصنع (ديورا بن)، مؤكدا أن فكرة إنشاء مصنع مواسير "يو بي في سي" جاءت بعد تطوير هيئة المجتمعات العمرانية مقايسات الإسكان واستبدال قطاعات الألومنيوم بقطاعات "يو بي في سي"، موضحا أنه بعد دراسة السوق وجدنا أن الإنتاج المحلي يغطي من 10 إلى 15% من احتياج السوق، رغم وجود الخبرات الفنية والخامات.

وأضاف أن فكرة المصنع جاءت لتغطي مشروعات الإسكان القومية و(حياة كريمة)، معربا عن شكره لفريق (ابدأ) الذي ذلل كافة الصعاب حتى تم افتتاح المرحلة الأولى بخطي إنتاج المواسير بطاقة إنتاجية 150 طنا شهريا وعمالة مباشرة وغير مباشرة في حدود 60 عاملا.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستتم خلال شهرين، حيث سيتم افتتاح 4 خطوط لسحب قطاعات الأبواب والشبابيك لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 500 طن شهريا وتصل العمالة إلى حدود 200 عامل.

وفي نهاية كلمته، أعرب عبد ربه عن شكره العميق للدعم الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصانع المتوسطة والصغيرة، مضيفا أن الشركة ستقدم هدية لمشروعات "حياة كريمة" من إنتاج المصنع، وهي عبارة عن مواسير صرف قطر 8 بوصة بطول ألفي متر طولي.

بدوره، أعرب المهندس وائل فتحي علي مدير الإدارة الهندسية لمجموعة "حواء" لإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة عن شكره لتوطين الصناعة المحلية وتقديم الدعم.

وقال المهندس وائل فتحي علي: "اليوم نتواجد في مصنع إنتاج محركات البنزين.. وهذا أول مصنع من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة 16 ألف متر بإجمالي تكلفة حوالي 330 مليون جنيه".

وأكد أن هذا المصنع بشراكة مصرية بتكنولوجيا صينية لشركة (هونان) التي تعد من أكبر الشركات المصنعة لمحركات البنزين في الصين.. مضيفا أن "ميزة شراكتنا مع هونان أننا أصبحنا نقطة مركزية للتصنيع والتصدير".

وأوضح أن المصنع يوفر 90 فرصة عمل للفنيين، و15 فرصة عمل للمهندسين والإداريين، مضيفا "اليوم ندشن أول وأهم قسم من أقسام الإنتاج وهو قسم دايوكاست المسؤول عن عمل الأجزاء الرئيسية من خامة الألومنيوم في جميع أجزاء المحرك، ويعتبر أهم جزء لأنه يقوم بعمل جميع الأجزاء الأخرى"، مؤكدا أن المصنع يستهدف التصدير.

وأضاف أن هناك مجمعا صناعيا آخر يتم العمل عليه حاليا بالتعاون مع مبادرة "ابدأ".. قائلا إن "هذا المجمع الصناعي سيوفر 1500 فرصة عمل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، ونستهدف 30% من هذا الإنتاج للتصدير، وسنقوم بعمل قطاع خاص كامل لوحدات الكهرباء".

ودعا المهندس وائل فتحي- في ختام عرضه للمشروع- الرئيس السيسي بالمشاركة في لحظة إنتاج أول محرك بالمصنع تحت شعار "صنع في مصر" قريبا.