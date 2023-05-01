الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الأول الأعدادي يؤدون اختبارات امتحان التربية الدينية بالقاهرة اليوم

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحان التربية الدينية، اليوم، بمحافظة القاهرة، ضمن المواد غير المضافة للمجموع، بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022- 2023.

ووفقًا للخريطة الزمنية لعقد الاختبارات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يستعد طلاب صفوف النقل، لأداء امتحانات المواد الأساسية، بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، حيث أنه لا توجد أي تعديل في مواعيد امتحانات آخر العام (النقل، الشهادات العامة).

- انطلاق اختبارات المواد الأساسية يوم 6 مايو 

وشدد أيمن موسى، وكيل الوزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن تنطلق المواد الأساسية كما هي بجداول الاختبارات، حيث تنطلق الامتحانات الأساسية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، بداية من يوم 6 مايو الجاري في جميع المحافظات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 ومن المقرر أن تنعقد امتحانات الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من امتحانات صفوف النقل، قبل انطلاق امتحانات الشهادتين الثانوية الفنية والعامة.

جدير بالذكر، أن جداول اختبارات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، تختلف من إدارة تعليمية لأخرى، وفقا لظروف كل إدارة تعليمية، ولكن فى المدة الزمنية المقررة لعقد الاختبارات، التي تبدأ بداية من يوم  السبت الموافق 6 مايو الجاري.

وتلتزم جميع المدارس سواء الحكومي أو الخاص، بالجدول التي تعتمده الإدارة التعليمية التابعين لها، حيث تضع الإدارات التعليمية، بجداول الاختبارات لنهاية العام الدارسي الحالي 2022-2023، لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

الأول الإعدادي الابتدائي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية الدينية الشهادات العامة امتحانات المواد الأساسية امتحانات صفوف النقل

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