وفاة مواطن صدمته سيارة مسرعة فى الخليفة

لقى مواطن مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة فى منطقة الخليفة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي في الشارع بمنطقة الخليفة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين صدم سيارة مسرعة لشخص مما تسبب في وفاته جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.