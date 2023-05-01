الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تاريخ العلاقات الاستثمارية بين مصر واليابان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تحمل الكثير من مشاعر التقدير البالغ، لإسهام اليابان فى دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص، فى دعم المشروعات الوطنية فى مصر مثل "المتحف المصرى الكبير"، الذى يعد المتحف الأثرى الأكبر فى العالم، لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحـدة، متطلعًا أن يكون بيننا فى حفل افتتاحه، رئيس الوزراء اليابانى، بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذى رأى النور فى سبتمبر 2018، وذلك فى كلمة الرئيس عبدالفتــاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان، عقب مباحثاتهما اليوم، الأحد، بقصر الاتحادية.

وللعلاقات الاستثمارية بين مصر واليابان تاريخ طويل يعكس قوة العلاقات بين البلدين، عبر التاريخ.

الاستثمارات اليابانية في مصر:

زادت الاستثمارات اليابانية فى مصر العام المالى 2021 بنحو 74%، حيث تعمل الشركات فى العديد من المجالات أغلبها في القطاع الصناعى ومجالات الإلكترونيات والسيارات، كما تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية المتواجدة بالسوق المصرية، وتحتل اليابان المرتبة الـ31 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.

إضافة إلى ذلك تعمل فى مصر نحو 106 شركات يابانية.

تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات في الأوراق المالية.

"مجلس رجال الأعمال المصري الياباني"

أنشئ مجلس رجال الأعمال المصرى اليابانى فى عام 1982، وتمت إعادة تشكيله وتفعيل نشاطه خلال الزيارة الرئاسية لليابان فى عام 1999، ليصبح إحدى أهم آليات العمل الاقتصادى والتجارى بين القطاع الخاص فى البلدين، إذ اعتمد هيكل تأسيس المجلس الشراكة بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص في كل المجالات التجارية والصناعية والخدمية وتشجيع الاستثمار الياباني في مصر.

أهم الأحداث التي شارك في إقامتها مجلس رجال الأعمال المصري الياباني:

المؤتمر المشترك التاسع للمجلس والمنتدي الاقتصادي المصري الياباني المشترك يناير 2015

الاجتماع المشترك للمجلس بالعاصمة اليابانية طوكيو ديسمبر 2013

مؤتمر الترويج للسياحة اليابانية، القاهرة 2011

مؤتمر مصادر المياه المصري الياباني، القاهرة 2010

منتدي الاستثمار المصري الياباني، طوكيو 2009

المؤتمر المشترك لمجلس الأعمال، طوكيو 2008

يوم الصداقة بين أطفال مصر واليابان، 2008

ئيس عبد الفتاح السيسي استكشاف استثمارية استثمارات استثماري استثمار

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