بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تحمل الكثير من مشاعر التقدير البالغ، لإسهام اليابان فى دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص، فى دعم المشروعات الوطنية فى مصر مثل"المتحف المصرى الكبير"، الذى يعد المتحف الأثرى الأكبر فى العالم، لعرض القطع الأثـرية المنتميـة لحضـارة واحـدة ، متطلعًا أن يكون بيننا فى حفل افتتاحه، رئيس الوزراء اليابانى بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذى رأى النور فى سبتمبر 2018، وذلك فى كلمة الرئيس عبد الفتــاح السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع"فوميو كيشيدا"رئيس وزراء اليابان، عقب مباحثاتهما اليوم، الأحد، بقصر الاتحادية.

والعلاقات المصرية اليابانية تتمع بتبادل تجاري كبير، ما انعكست على الجانب الاقتصادي بين الدولتين.

سجل حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان نموا خلال عام 2021 ليبلغ 1.44مليار دولار، مقابل 1.28 مليار فى 2020

سجلت الصادرات المصرية لليابان سجلت على مدار 2021 327مليون دولار بارتفاع نسبته نحو %7 عن 2020 الذى بلغت خلاله 310 ملايين دولار .

ارتفعت الواردات المصرية من اليابان إلى 1.1 مليار دولار في 2021 مقابل 972 مليونا فى 2020.

أهم الصادرت المصرية في الفراولة المجمدة والبصل و حبوب السمسم والسجاد المصنع، فضلا عن الملابس وثانى أكيد السليكون، فيما تركزت أبرز الواردات المصرية من اليابان فى سيارات النقل ومنتجات درفلة، فضلا عن بعض أنواع الأسماك.

وتمثلت أبرز الواردات المصرية فى السيارات بأنواعها مثل النقل ذات العشرة أفراد، والسيارات المصممة لذوى الاحتياجات الخاصة مسجلة 139 مليون دولار، وكذلك واردات أجزاء التوربينات بقيمة 54.8 مليون دولار، ولوادر بـ 54.6 مليون دولار.

وتمثلت الصادرات المصرية لليابان فى عدة بنود منها الفراولة المجمدة والتى جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة 12.2 مليون دولار، ولب البنجر وغيرها بـ 5.9 مليون، ثم حبوب السمسم 4.1 مليون، والبصل 4.4 مليون.

أما عن قطاع الملابس والمنسوجات أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر صدرت ملابس بـ3 ملايين دولار، إلى جانب السجاد المصنع بقيمة 6.8 مليون.

وتصدر مصر منتجات أخرى على سبيل المثال بينها مفاتيح كهربائية لجهد لايتجاوز الـ 1000 فولت بمبلغ 4.9 مليون دولار، فيما تعمل 107 شركات يابانية فى مصر فى عدة مجالات تتضمن العديد من الأنشطة الاستثمارية، لاسيما الصناعات الهندسية، والمعدنية، وصناعة السيارات، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والبنية التحتية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمار فى الخدمات المالية.

وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، استثمر الجانب اليابانى من خلال إنشاء مجمع مصانع على مساحة 20ألف متر مربع باستثمارات يابانية مباشرة 10ملايين دولار لإنتاج مستلزمات تعقيم، ومستحضرات التجميل اليابانية وفقا للمواصفات اليابانية، وسيوفر ذلك المشروع نحو 1500 فرصة عمل.

دعمت اليابان إنشاء المتحف المصرى الكبير من خلال تقديم القروض اليابانية بالين والمساعدة الفنية فى مجال الحفاظ على الممتلكات وترميمها، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التعليم والثقافة إذ تتعاون البلدان من خلال برنامج شراكة التعليم فى مصر واليابان "E _ jep".