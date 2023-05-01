أدب إحسان عبد القدوس على الشاشة فى صالون الأدب بسينما الحضارة

أدب إحسان عبد القدوس على الشاشة، محور لقاء جديد من لقاءات صالون الأدب والشاشة، والذي يعقد في في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مايو.

تعقد الأمسية في مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ويحل الناقد الفني عصام زكريا، ضيف اللقاء حيث يتناول أدب إحسان عبد القدوس على الشاشة، سواء في الأفلام السينما، أو من خلال المسلسلات التليفزيونية.

كما يتطرق لقاء “أدب إحسان عبد القدوس على الشاشة”، إلى صورة أدب إحسان عبد القدوس بصريا، وهل نقلت الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية روية إحسان عبد القدوس في القضايا الاجتماعية والسياسية المختلفة التي تناولها من خلال أعماله الأدبية.

ويعد الكاتب الروائي “إحسان عبد القدوس”، من أكثر الكتاب الروائييين الذين تحولت أعماله الروائية، إلى أعمال بصرية فنية خاصة في السينما، حيث قدمت السينما المصرية عن روايات إحسان عبد القدوس أفلام: “في بيتنا رجل” والذي قام ببطولته عمر الشريف، “الطريق المسدود” وقدمته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي قدمت له أيضا أفلام، “لا أنام”، “لا تطفئ الشمس”، “امبراطورية ميم”.

كما قدمت الفنانة نبيلة عبيد عدد كبير من روايات إحسان عبد القدوس، وتعتبر “عبيد” أكثر ممثلة قدمت روايات عبد القدوس في أقلامها، ونذكر من بينها: انتحار صاحب الشقة، الراقصة والسياسي، أرجوك أعطني هذا الدواء، الراقصة والطبال، العذراء والشعر الأبيض، أيام في الحلال، وسقطت في بحر العسل، ولا يزال التحقيق مستمرا.

ومن المسلسلات التليفزيونية عن روايات إحسان عبد القدوس، نذكر مسلسلات: لن أعيش في جلباب أبي، زهرة والمجهول، شئ في صدري، وتاهت بعد العمر الطويل، رائحة الورد، قلبي ليس في جيبي، شئ غير الحب، شذي الورد، ابن الجبل، دمي ودموعي وابتساماتي، أنف وثلاث عيون وغيرها.