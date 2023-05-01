مصدر داخل كاف: لن يتم نقل مباراة الأهلى والترجى لهذا السبب

ينتظر مسؤولو نادي الترجي التونسي، قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وارتكب جمهور الترجي التونسي أعمال شغب وحدث صدام بينهم وبين الأمن في ملعب رادس، تسببت في تأخير انطلاق الشوط الثاني من مباراة شبيبة القبائل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مصدر داخل الكاف، أكد في تصريحات خاصة، أن لجنة الانضباط تستعد خلال أيام لإصدار عقوبة قوية ضد الترجي التونسي.

وكشف عن استعداد اللجنة لتوقيع عقوبات بحرمان الفريق التونسي من دخول جماهيره ملعب "رادس" في مباراتين على الأقل بالبطولة، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة.

ونفى إمكانية نقل المباراة خارج تونس كما تردد؛ نظرًا لكون البلاد ليست في حالة حرب كما أن الملعب الأولمبي بـ"رادس" هو الوحيد داخل تونس الذي استوفى شروط الأمان التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 12 مايو المقبل.