مدرب الترجى التونسى: أتمنى عدم توقيع عقوبات على جمهورنا قبل مواجهة الأهلى

أكد أمين اللطيفي، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الترجي التونسي، على صعوبة مواجهة فريقه ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الترجي التونسي مع الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرى المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الترجي التونسي، أن مباراة فريقه ضد الأهلي بمثابة قمة كبيرة للكرة الأفريقية.

وقال اللطيفي في تصريحات تليفزيونية " الترجي كبير في أفريقيا وكذلك الأهلي كبير في أفريقيا، المواجهة بينهما دائما ما تكون رائعة وأتمنى أن تكون مباراة مُشرفة للقارة".

وأضاف " أتمنى عدم توقيع أي عقوبات من قبل الكاف على جماهير الترجي، فالجمهور هو من يمنح مباريات كرة القدم المتعة، وأتمنى حضور الجماهير مواجهة الأهلي لأنه القوة الرئيسية لنا".

وأتم تصريحاته " علي معلول واحد من أهم اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في أفريقيا ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي في السنوات الماضية".