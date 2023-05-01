نجوم الأوبرا يحتفلون بذكرى عمار الشريعى والأبنودى

حفل كامل العدد

نظمت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغرن، مساء الأحد، حفلًا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، احتفالًا بذكرى الموسيقار عمار الشريعي، والشاعر الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي، أحيته الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وشهد مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية حفل كامل العدد.

تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من إبداعات عمار الشريعي، وعبد الرحمن الأبنودي منها: تتر مسلسل «إمرأة من زمن الحب، أداء الفرقة الموسيقية، التوب، الهوى هوايا أداء الفنان محمد طارق، الشهد والدموع، بنلف في دوائر أداء الفنان أشرف وليد، حديث الصباح والمساء، سيبولي قلبي وأرحلوا، أقوى من الزمان أداء الفنانة آيات فاروق، زيزينيا، ما تمنعوش الصادقين، على حسب وداد، أحضان الحبايب، احلف بسماها أداء الفنان أحمد عفت».

وشدت الفنانة هدي عمار ضيف شرف الحفل بمجموعة من الروائع، منها "أه يا اسمراني اللون، وبتسأل يا حبيبي، حبيبتي من ضفايرها، عيون القلب"، واختتم النجوم الحفل بأغنية "الحدود".

يذكر أن الموسيقار عمار الشريعي ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقى في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية، ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي، وكانت أول ألحانه "امسكوا الخشب" للمطربة مها صبري.

تجاوزت أعماله 150 لحنًا، وكوّن فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه هم منى عبد الغني، حنان، وعلاء عبد الخالق، تميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي نال معظمها شهرة واسعة.

رحل عن عالمنا فى 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركًا العديد من الأعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفني لدى الجماهير المصرية والعربية.

كما يذكر أن الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذي لقب بـ"الخال" هو أحد أشهر شعراء العامية في مصر والعالم العربي ولد فى 11 أبريل 1938 وشهدت على يديه القصيدة العامية مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها تغنى بكلماته التي تنوعت ما بين العاطفي والوطني والشعبي كبار المطربين.

كما كتب أغاني العديد من الأعمال الدرامية، ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها، ومن أشهر كتبه (أيامي الحلوة) الذي نشر بجريدة الأهرام في حلقات مسلسلة ومن دواوينه الشعرية الأرض والعيال، الزحمة، عماليات، جوابات حراجى القط، الفصول، أحمد سماعين، أنا والناس، بعد التحية والسلام، وجوه على الشط، صمت الجرس، المشروع والممنوع، المد والجزر، الأحزان العادية والموت على الأسفلت.

حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية وجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014، وتوفي في 21 أبريل 2015 بعد صراع مع المرض.

نجوم الأوبرا يحتفلون بذكرى عمار الشريعى والأبنودى

نجوم الأوبرا يحتفلون بذكرى عمار الشريعى والأبنودى

نجوم الأوبرا يحتفلون بذكرى عمار الشريعى والأبنودى