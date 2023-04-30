الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمي: اليابان تسعى للانفتاح على إفريقيا عبر مصر

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى مصر، مؤكدًا أن الزيارة مهمة جدًا؛ لأن اليابان تنظر لمصر باعتبارها دولة رئيسة ومركزية ومحورية للإقليم.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن اليابان تسعى لمنافسة الصين والقوى الأخرى في الإقليم، وتحاول الانفتاح على أكبر الدول العربية والشرق أوسطية والنافذة إلى إفريقيا من خلال مصر.

طارق فهمي: مصر واليابان تربطهما علاقات تاريخية

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن اليابان تربطها بمصر علاقة تاريخية، مضيفًا: "اليابان تتحدث بلغة مختلفة، حيث تبني شراكات مع الدول المركزية في الأقاليم المختلفة".

وأشار إلى أن تلك الزيارة جاءت قبل قمة السبع التي تُعقد خلال أسابيع في اليابان وهناك دعوة وجهت إلى مصر، متابعًا: "القاهرة تقدم مقاربات ورؤى جديدة في مجالات التعاون الإقليمي والدولي وفي مجالات مرتبطة بالطاقة والهيدروجين الأخضر".

وأوضح أن أجندة مصر الاقتصادية تتجاوز الأجندة التقليدية، متابعًا: "مهم جدًا لمصر الانفتاح على القوى الكبرى وتقديم فرص غير تقليدية لليابان والصين وروسيا على سبيل المثال".

اليابان مصر واليابان العلاقات بين مصر واليابان الدكتور طارق فهمي زيارة رئيس الوزراء الياباني برنامج التاسعة

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