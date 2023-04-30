الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل أديب عن حفل سباق الهجن: الدولة أعادت الحياة للعريش بإرادة قوية

عادل أديب
عادل أديب

علق المخرج الكبير عادل أديب، على الحفل الغنائي الباهر في ختام فعاليات سباق الهجن بمدينة العريش، مؤكدًا أن الدولة أعادت الحياة للعريش بإرادة قوية جدًا برجالها وشيوخ قبائلها.

وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" الأحد: "سعيد بزيارتي لأرض الفيروز، ومناخها خاليًا من التلوث، وفرحنا جدًا وأهل العريش استقبلونا استقبالًا رائعًا، وأهل العريش قالوا إحنا بقالنا كتير مفرحناش".

حفل غنائي باهر في ختام فعاليات سباق الهجن بمدينة العريش

وتابع: "أهل العريش لا تكفيهم أعلى الأوسمة لما قدموه، والقبائل هناك وقفوا بجانب الجيش في حربه ضد الإرهاب، ومنهم من مات أو أصيب".

وأشاد المخرج عادل أديب بالأمن الذي تنعم به مدينة العريش اليوم، متابعًا: "هناك مزارع وجامعات ومدارس ومستشفيات، الناس في العريش عايزة تبني وحياتهم تعود للأفضل ومشتاقين لأهاليهم في مصر وللمستثمرين".

كما ناشد أديب المصريين قائلًا: "أرجوكم روحوا صيفوا هذا العام في العريش، أنقى وأنظف وأرخص، والناس هناك يحتاجون ذلك" كما ناشد المستثمرين بضرورة العمل في العريش لخدمة أهلها.

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