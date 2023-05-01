الإثنين 01 مايو 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج (صور)

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، دكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، والوفد المرافق بديوان عام المحافظة، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا بمصر ومدير مؤسسة العباقرة بدبي والمشرف العام على تنفيذ البروتوكول مستر نادر أحمد إبراهيم، مدرب عباقرة العالم في الكمبيوتر ومدير المدرسة الإلكترونية المصرية مع الوفود المشاركة من كافة الهيئات.

وشهد محافظ بورسعيد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للشطرنج يمثله دكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وبين مؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا يمثلها المهندس مصطفى سيف رئيس مجلس إدارة مؤسسة العباقرة للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية نشر ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدارس وجعل الرياضة أسلوب حياة من خلال الفعاليات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها بشكل دورى، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية والثقافية تسهم بدورها في تنشئة الطلاب بصورة إيجابية وتعمل على تنمية مهارات وقدرات الطلاب الجسدية والعقلية، لافتا إلى تقديم كامل الدعم لكافة أنواع التعاون التي تدعم الأنشطة المختلفة لطلاب المدارس الذي يأتي تماشيا مع ما تشهده المنظومة التعليمية من تطور غير مسبوق.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الاتحاد المصري للشطرنج
الاتحاد المصرى للشطرنج الالكتروني الأنشطة الرياضية التنفيذ التكنولوجي اللواء عادل الغضبان محافظ المدير التنفيذى

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