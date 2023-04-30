الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة يكشف أهمية زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر بهذا التوقيت

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء اليابان لمصر

 قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة رئيس الوزراء اليابان لمصر تأتي في توقيت مهم نظرًا لأن اليابان تتولى رئاسة مجموعة السبع، والزيارة جزء منها يهدف إلى معرفة صوت إفريقيا، باعتبار مصر لها هذا الثقل بالتحدث بهذا المستوى وشواغل إفريقيا التي يجب أن تعكس في اجتماع مجموعة السبع. 

الشراكة الاستراتيجية هو مصطلح معتاد في الدبلوماسية والعلاقات بين الدول

وأضاف “فهمي”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشراكة الاستراتيجية هو مصطلح أو مفهوم معتاد في الدبلوماسية والعلاقات بين الدول لا يعني أن العلاقات في البداية كانت ليست قوية أو متميزة ولكن على العكس الشراكة الاستراتيجية هي مرحلة تصل إليها الدول بعد فترات طويلة ممتدة من التعاون الثنائي المكثف. 

وأوضح أن الشراكة تعني أن هناك ترتيبات أوسع من مجرد التعاون حول ملفات أو موضوعات، وتوسيع وتيرة اجتماعات وتكثيف اللقاءات أطر التعاون القائمة وزيادتها بين الدولتين.

المستشار أحمد فهمي رئيس الوزراء اليابان رئاسة مجموعة السبع الشراكة الاستراتيجية التعاون الثنائي

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